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12:29, 8 октября 2024Силовые структуры

Бывшего российского чиновника посадили на 14 лет за злоупотребления

Суд назначил 14 лет экс-замглавы техцентра департамента культуры Москвы Усенко

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Мещанский суд столицы вынес приговор бывшему заместителю директора казенного предприятия «Технический центр Департамента культуры Москвы» Антону Усенко, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

С учетом приговора Тверского суда столицы экс-чиновнику назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 20 миллионов рублей, а по иску столичной прокуратуры с него взыскано в бюджет города 34 миллиона рублей.

Суд запретил ему занимать должности на госслужбе сроком на четыре года после отбытия наказания.

В 2019 году Усенко получил 13-летний срок за коррупционные преступления, связанные с реставрацией театра «Эрмитаж» и музея Есенина в Москве, пишет «Коммерсантъ».

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      Любовь Ширижик
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