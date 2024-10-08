Допрос обвиняемого в расправе над женой-участковой россиянина попал на видео

СК показал видео допроса обвиняемого в убийстве жены-участковой

Допрос жителя Свердловской области Артура Русинова, обвиняемого в расправе над женой-участковой, попал на видео. Запись публикует URA.RU.

На видео мужчина заявляет, что задержан по подозрению в расправе над супругой, но вину в преступлении не признает. После этого показана работа водолазов в реке, где в 2022 году нашли потерпевшую без признаков жизни. Следствие считает, что женщину до смерти забил муж.

Сообщалось, что вечером 29 апреля женщина отправилась на рыбалку на местную реку Бисерть. Спустя некоторое время родители, обеспокоенные тем, что дочь долго не выходит на связь, обратились за помощью по месту ее службы. Около половины первого ночи на берегу водоема в одном километре от поселка Первомайский, где проживала погибшая, полицейские нашли женское тело.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали из-за расправы над бывшей женой при помощи переделанного оружия.