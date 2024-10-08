Фетисов поделился ожиданиями от Овечкина в новом сезоне НХЛ

Фетисов заявил, что ожидает от Овечкина много голов в новом сезоне НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

«Я ожидаю от него хорошей игры в этом году, много голов, хорошего настроения. И надеюсь, чтобы только не было травм. А так, он нацелен — я с ним общался летом много», — заявил Фетисов и пожелал Овечкину хорошего старта. Первая игра команды состоится 13 октября.

В активе 39-летнего Овечкина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

