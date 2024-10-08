Греческий теннисист рассказал о возросшем уважении к Медведеву

Греческий теннисист Циципас заявил, что уважает Медведева больше, чем раньше

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о возросшем уважении к россиянину Даниилу Медведеву. Об этом он рассказал на пресс-конференции турнира ATP Masters 1000 в Шанхае (Китай).

«В прошлом я мог бы сказать что‑то плохое о его игре, но после того как я действительно задумался об этих вещах, думаю, что был совершенно неправ. В его игре есть много интересных вещей, которые он привносит, которые сильно отличаются от других игроков», — заявил Циципас и назвал Медведева уникальным спортсменом. Он подчеркнул, что теннис должен объединять, а не разделять.

Циципас и Медведев встретятся в матче 1/8 финала турнира в Шанхае. Игра запланирована на 9 октября.

28-летний Медведев является первой ракеткой России. Он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Циципас располагается на 12-й строчке.