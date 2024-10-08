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21:29, 8 октября 2024Мир

Харрис и Трамп проведут предвыборные мероприятия в Аризоне с разницей в два дня

Харрис и Трамп проведут предвыборные мероприятия в колеблющемся штате Аризона
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jen Golbeck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп проведут предвыборные мероприятия в колеблющемся штате Аризона с разницей в пару дней на фоне почти равных показателей в опросах общественного мнения, пишет РИА Новости.

«В четверг, 10 октября, Харрис отправится в Финикс, штат Аризона, на следующий день после начала досрочного голосования и рассылки бюллетеней по почте, на предвыборный митинг, где она призовет жителей Аризоны прийти и проголосовать», — сказано в письме штаба Камалы Харрис.

В свою очередь, Дональд Трамп выступит в Аризоне 13 октября, в городе Прэскотт-Вэлли. При этом кандидат в вице-президенты от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс должен выступить в Тусоне 9 октября.

Согласно последним ведущим опросам избирателей в Соединенных Штатах, Трамп опережает Харрис в Аризоне в среднем на два-три процента, что является несущественным при учете погрешности.

Ранее газета The New York Times написала, что американцы считают Дональда Трампа сильным лидером, а его Камалу Харрис смешной. Журналисты издания сослались на собственный опрос общественного мнения. В частности, сильным лидером Трампа охарактеризовали 48 процентов респондентов, в то время как Харрис — порядка 45 процентов.

7 октября экс-президент США назвал Камалу Харрис лгуньей и человеком с низким показателем IQ. Трамп также обвинил Харрис в несамостоятельности. По его словам, она всегда говорит то, что «другие люди велят ей», добавив, что Харрис практически не дает интервью.

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      Марина Совина
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