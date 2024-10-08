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16:50, 8 октября 2024Путешествия

Изготовители Boeing использовали некачественные детали и сэкономили большие суммы денег

Reuters: при создании деталей Boeing использовали некачественные материалы

Фото: Jennifer Buchanan / Pool / Reuters

Следователи обнаружили, что два итальянских субподрядчика использовали дешевые и некачественные материалы при изготовлении деталей для создания самолетов Boeing 787 Dreamliner. Об этом сообщает Reuters

Известно, что это позволило им сэкономить большие суммы денег, однако поставило под угрозу жизни и безопасность пассажиров. Уточняется, что расследование началось еще в 2021 году. За это время выяснилось, что детали лайнера были созданы не из чистого титана, а из сплава.

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Итальянские прокуроры выдвинули обвинения в отношении семи человек и двух субподрядчиков. Ведется дальнейшее расследование.

В январе у лайнера Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета оторвалась часть фюзеляжа и дверь аварийного выхода. Это повлекло масштабные проверки самолетов производителя, в ходе которых нашли незатянутые болты. На фоне проведенных экспертиз производство лайнеров резко сократилось.

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      Марк Успенский
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