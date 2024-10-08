Известного комика обвинили в сексуальном насилии

Японского комика Синдзи Сайто обвинили в сексуальном насилии

Известного японского комика Синдзи Сайто, бывшего участника популярного комедийного трио Jungle Pocket, обвинили в сексуальном насилии. Как пишет Japan Times, полиция передала его дело прокуратуре.

Юмориста обвиняют в том, что в июле, находясь в автобусе на месте съемок, он подверг сексуальному насилию женщину. Пострадавшая обратилась в полицию. Она также заявила, что никогда не сможет простить Сайто за его поступок.

Комик признал вину по делу. Он назвал произошедшее безрассудным поступком, который навредил и женщине, и его собственной семье.

Также отмечается, что агентство, представляющее Jungle Pocket, заявило о разрыве контракта с Сайто. Представители компании выразили соболезнования пострадавшей.

Ранее сообщалось, что бывшего австралийского телеведущего Эндрю О'Кифа, в прошлом осужденного за домашнее насилие, спасли от передозировки наркотиков и арестовали. Уточнялось, что он нарушил условия освобождения под залог.