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00:40, 8 октября 2024Россия

Кадыров рассказал о подарке бойцам СВО в день рождения Путина

Кадыров передал крупную партию техники бойцам СВО в день рождения Путина

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал крупную партию техники для российских военнослужащих. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что техника была отправлена в день рождения президента России Владимира Путина. «Совсем скоро нашим бойцам доставят 78 автомобилей УАЗ "Патриот", УАЗ-452 и "Нива"», — сообщил он.

Кроме того, солдаты получат беспилотники, которые, как отметил Кадыров, значительно повысят боеспособность войск. «Каждое переданное транспортное средство или дрон — это не просто техника, а реальная помощь тем, кто защищает нашу страну и наших граждан», — подчеркнул он.

Ранее Кадыров поздравил Путина с днем рождения. Он пожелал главе России крепкого здоровья, благополучия, счастья, долгих лет жизни, удачи и успехов в нелегкой работе.

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      Марина Совина
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