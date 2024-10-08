Кадыров рассказал о подарке бойцам СВО в день рождения Путина

Кадыров передал крупную партию техники бойцам СВО в день рождения Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал крупную партию техники для российских военнослужащих. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что техника была отправлена в день рождения президента России Владимира Путина. «Совсем скоро нашим бойцам доставят 78 автомобилей УАЗ "Патриот", УАЗ-452 и "Нива"», — сообщил он.

Кроме того, солдаты получат беспилотники, которые, как отметил Кадыров, значительно повысят боеспособность войск. «Каждое переданное транспортное средство или дрон — это не просто техника, а реальная помощь тем, кто защищает нашу страну и наших граждан», — подчеркнул он.

Ранее Кадыров поздравил Путина с днем рождения. Он пожелал главе России крепкого здоровья, благополучия, счастья, долгих лет жизни, удачи и успехов в нелегкой работе.