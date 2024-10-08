Ким Чен Ын рассказал о появлении мурашек от одной мысли

Ким Чен Ын: от одной мысли от нападения на Южную Корею возникают мурашки

Северная Корея не заинтересована в нападении на Южную Корею и в силовом объединении Корейского полуострова. Об этом заявил Лидер КНДР Ким Чен Ын, его цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он сообщил, что у Пхеньяна «нет даже мысли нападать на Республику Корея». «От одной мысли возникают мурашки, не хочется даже стоять лицом к лицу с этими людьми», — высказался северокорейский лидер.

Он напомнил, что в КНДР объявили курс, который подразумевает фактическое признание существования двух государств. При этом Ким Чен Ын отметил, что от Северной Кореи «не могут отстать».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал президента России Владимира Путина «самым дорогим другом». Северокорейский лидер также подчеркнул, что КНДР полностью поддерживает «справедливое дело российской армии и народа».