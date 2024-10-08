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17:29, 8 октября 2024Путешествия

Крупная авиакомпания заявила об обязательном скромном дресс-коде для пассажиров

DM: Spirit Airlines заявила об обязательном скромном дресс-коде на рейсах

Фото: Mike Blake / Reuters

Крупная американская авиакомпания Spirit Airlines заявила об обязательном скромном дресс-коде для всех пассажиров. Об этом сообщает Daily Mail (DM).

По данным таблоида, представители перевозчика высказались на тему внешнего вида после скандала с пассажирками в коротких топах, которых выгнали из самолета. Так, согласно 60-страничному «договору перевозки», пассажирам при посадке в самолет необходимо одеваться определенным образом.

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В указанном документе говорится, что члены экипажа могут снять с рейса тех, «чья одежда непристойна или оскорбительна для других». Более того, путешественники, выдворенные из самолета, не имеют права на возврат средств.

Ранее двух пассажирок сняли с рейса авиакомпании Spirit Airlines из-за вызывающих нарядов. Девушки были в свитерах, но в салоне сняли их из-за жары и остались в укороченных топах. После этого бортпроводник подошел к ним и велел прикрыться. Подруги попросили мужчину объяснить, какое правило дресс-кода они нарушили, и ситуация обострилась.

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      Марк Успенский
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