Квартиру без туалета в российском городе захотели продать за 10 миллионов рублей

Квартиру без туалета в Чите выставили на продажу за 10 млн рублей

Квартиру без туалета в двухэтажном многоквартирном доме в Чите выставили на продажу за 10 миллионов рублей. В рамках такого же бюджета в городе можно купить более просторное жилье с евроремонтом в новостройке, сообщает Chita.ru.

Объект располагается на улице Кастринской, 16. Квартира находится на первом этаже, ее площадь составляет 20 метров. Интерьер отличается старой мебелью и косметическим ремонтом. Стоимость квадратного метра составляет 480 тысяч рублей.

По словам собственницы, высокая цена обусловлена тем, что квартира продается под снос. При этом хозяйка отказалась объяснять, каким образом новый владелец должен снести объект в многоквартирном доме.

Район, где находится квартира, называют «бермудским треугольником». В будущем территорию планируют реконструировать, однако жилья на этом участке не будет. Независимая оценка в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) показала, что средняя стоимость жилья здесь составляет 79,6 тысячи рублей за «квадрат».

Ранее жительница Читы лишилась квартиры и девяти миллионов рублей после телефонного разговора с мошенниками.