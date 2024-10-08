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20:54, 8 октября 2024Бывший СССР

Лавров объяснил свой интерес к квадроберам в Армении

Лавров спросил у главы МИД Армении про квадроберов после просмотра видео

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Глава МИД России Сергей Лавров спросил у своего армянского коллеги Арарата Мирзояна о наличии квадроберов в закавказской республике после просмотра видео. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину, видео их разговора опубликовано в его Telegram-канале.

Министр отметил, что не очень понимает данное явление. Он также не ответил на вопрос журналиста о том, необходимо ли что-либо делать с квадроберами.

«Просто у нас было время, пока мы ждали начала переговоров, и я только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются. Когда мама там ребенка на поводке ведет», — сказал глава МИД.

Во вторник, 8 октября, Лавров перед встречей российского президента Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пообщался с делегацией закавказской республики о субкультуре квадроберов. В свою очередь, представители Еревана признались, что не знакомы с таким явлением.

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      Александр Курбатов
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