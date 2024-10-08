Лидеры ЕС обсудят «выгодные переговоры» по Украине

ЕК: лидеры ЕС обсудят «выгодные переговорные позиции» Украины

Лидеры Европейского союза (ЕС) должны выработать «выгодные переговорные позиции» Украины, которые позволили бы обсуждать мир. Об этом вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович, передает Reuters.

«Нашей общей целью должна оставаться выработка таких переговорных позиций Украины, которые позволили бы обсуждать мир на выгодных условиях, а также подготовить путь страны к полноценному членству в Евросоюзе. Эти вопросы будут обсуждаться на предстоящем саммите объединения 17 и 18 октября», — отметил вице-президент ЕК.

По словам Шефчовича, на саммите ЕС также обсудят внутреннюю ситуацию на Украине. В частности, речь идет о подготовке страны к зиме. Чиновник сообщил, что «Евросоюз со своими партнерами занимаются ремонтом, подключением, стабилизацией поставок энергии».

4 октября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не вступит в Евросоюз из-за блокировки со стороны Варшавы до решения вопроса эксгумации тел, пострадавших в Волынской резне. Министр также пообещал, что возглавляемая им Польская народная партия будет блокировать вступление Киева в ЕС до решения вопроса даже в том случае, если все страны объединения дадут согласие.