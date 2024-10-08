В России высказались о перспективах «Минска-3» по Украине

Джабаров назвал неудивительным отказ Запада от соглашения «Минск-3» по Украине

Отказ Запада от соглашения «Минск-3» по Украине неудивителен, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на решение Запада не продолжать взаимодействие в формате Минских соглашений.

Ранее источник в правительстве ФРГ сообщил, что третьего минского соглашения по Украине не будет. «Соглашения "Минск-3" точно не будет», — цитирует Reuters слова неназванного политика.

«Третьей раз нас обманывать они особо не видят смысла: мы знаем, что было с "Минском-1" и "Минском-2". "Минск-3" будет таким же обманом, поэтому они с самого начала говорят, что его не будет. (...) Они должны прекратить огонь и сдаться. Чем больше они будут тянуть, тем больше будет страданий», — отметил Джабаров.

В сентябре советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что Киев не намерен заключать какие-либо соглашения с Россией о заморозке конфликта и локальном прекращении огня. По его словам, страна не подарит России «Минск-3» или любой другой формат перемирия.

Первый минский протокол был подписан в 2014 году и предусматривал прекращение огня на территории Луганской и Донецкой народных республик. Комплекс мер по выполнению соглашений «Минск-2» был подписан в 2015 году. Он состоял из 13 пунктов, включавших прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений и другие требования.

