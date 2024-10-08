Обрушившаяся на Землю магнитная буря набрала силу

Синоптик Леус: магнитная буря набрала силу до уровня G3

Магнитная буря, обрушившаяся на Землю в ночь на понедельник, 7 октября, набрала мощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По сведениям синоптика, к шести часам утра возмущения магнитосферы достигли уровня G3 по пятибалльной шкале. Колебаний такой силы, как отмечает Леус, предыдущие прогнозы не отражали: поначалу магнитная буря обещала быть слабой, а утром понедельника и вовсе завершилась. Однако во второй половине дня она возобновилась, раскачавшись до класса G2.

Даже с учетом этого специалисты ожидали ослабления возмущений к полудню вторника, а вскоре и окончательного спокойствия геомагнитного поля. Однако прогнозы вновь не оправдались и возмущения лишь усилились. Дальнейшее состояние магнитосферы предсказать сложно, отмечает Леус.

Кроме того, на Солнце была зафиксирована еще одна вспышка интенсивностью в Х2.1 балла. Взрыв слабо скажется на магнитосфере планеты, тяжелых последствий для метеопатов вспышка иметь не будет. Пик мощности был пройден в 10 часов вечера понедельника, к этому времени группа солнечных пятен уже далеко ушла с видимой стороны Солнца.

В среду, 2 октября, на Солнце произошла неожиданно мощная вспышка — она возникла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю. Ее мощность достигла рентгеновского класса X7.1.