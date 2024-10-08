Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:14, 8 октября 2024Мир

Мальдивы получат от Индии 760 миллионов долларов после разрешения скандала из-за клоуна

FT: Мальдивы получат от Индии $760 млн после разрешения скандала из-за «клоуна»

Фото: Adnan Abidi / Reuters

По итогам встречи индийского премьер-министра Нарендры Моди и мальдивского президента Мохамеда Муиззу Делли Мальдивы получат от Индии 760 миллионов долларов, чтобы предотвратить дефолт. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Газета обратила внимание, что Нью-Дели направит помощь Мале, несмотря на зимний скандал, когда три мальдивских чиновника назвали премьера Индии «клоуном», «террористом» и «марионеткой Израиля» из-за поддержки Моди еврейского государства.

В офисе индийского премьера отметили, что направленная помощь будет «способствовать решению текущих финансовых проблем, с которыми сталкиваются Мальдивы».

В январе власти Мальдивских островов призвали правительство Индии вывести с территории страны своих военных. С этой просьбой они обратились к Нью-Дели во время встречи официальных представителей Высшей комиссии Индии на Мальдивах в Министерстве иностранных дел в Мале. Муиззу ранее уже объявил, что договоренности с правительством Нью-Дели о выводе расположенных на территории островов 88 военнослужащих были достигнуты.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Южная Корея допустила отправку военных КНДР на Украину для поддержки России. Путин называл это чушью

      НАСА описало последствия взрыва атомной бомбы в космосе

      Россиянина задержали за похищение избившего сына одноклассника

      Губернатор назвал условия для поступления женщин на службу в зоне СВО

      Жители российского города пожаловались на реки нечистот и крыс в 70-летнем доме

      В России высказались о возможности выплатить 13-ю пенсию в конце года

      На Западе заявили о признании властями утраты территорий Украиной

      Командир оборонявшей Угледар бригады ВСУ объяснил причины удерживания города

      Полпред правительства в КС разъяснил сроки давности в делах о коррупции

      В ВСУ признали потерю позиций в Волчанске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше