Мальдивы получат от Индии 760 миллионов долларов после разрешения скандала из-за клоуна

FT: Мальдивы получат от Индии $760 млн после разрешения скандала из-за «клоуна»

По итогам встречи индийского премьер-министра Нарендры Моди и мальдивского президента Мохамеда Муиззу Делли Мальдивы получат от Индии 760 миллионов долларов, чтобы предотвратить дефолт. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Газета обратила внимание, что Нью-Дели направит помощь Мале, несмотря на зимний скандал, когда три мальдивских чиновника назвали премьера Индии «клоуном», «террористом» и «марионеткой Израиля» из-за поддержки Моди еврейского государства.

В офисе индийского премьера отметили, что направленная помощь будет «способствовать решению текущих финансовых проблем, с которыми сталкиваются Мальдивы».

В январе власти Мальдивских островов призвали правительство Индии вывести с территории страны своих военных. С этой просьбой они обратились к Нью-Дели во время встречи официальных представителей Высшей комиссии Индии на Мальдивах в Министерстве иностранных дел в Мале. Муиззу ранее уже объявил, что договоренности с правительством Нью-Дели о выводе расположенных на территории островов 88 военнослужащих были достигнуты.