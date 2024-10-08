Маск назвал причину отсутствия покушения на Харрис

Маск: покушение на Харрис было бы бессмысленным, поскольку она марионетка

Покушение на кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис было бы бессмысленным. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в разговоре с журналистом Такером Карлсоном.

Он прокомментировал свой недавний пост, в котором задался вопросом, почему никто не пытается напасть на демократов. По мнению бизнесмена, причина в том, что это никому не выгодно. «Чего вы этим добьетесь? Ничего. Они просто поставят еще одну марионетку», — отметил он.

В сентябре Маск опубликовал в соцсетях пост, в котором удивился отсутствию попыток покушения на действующего американского президента Джо Байдена и Камалу Харрис. Позднее публикация была удалена, однако ей заинтересовалась Секретная служба США.