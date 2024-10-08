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06:15, 8 октября 2024Бывший СССР

Минобороны рассказало о срыве ротации ВСУ в Курской области

Минобороны: экипажи Су-25 уничтожили личный состав ВСУ в Курской области

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Экипажи российских самолетов Су-25 уничтожили личный состав и технику Вооруженных сил Украины в Курской области, сорвав ротацию украинских подразделений. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что после нанесения ударов экипажи штурмовиков выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки, после чего благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы вертолета Ми-28НМ в Курской области. Видео начинается со взлета боевой машины. По прибытии на место выполнения задачи экипаж вертолета производит пуски снарядов.

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      Артём Верейкин
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