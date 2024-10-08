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11:39, 8 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о ливнях

Гидрометцентр: во вторник в Москве ожидаются ливни

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Во вторник, 8 октября, в Москве пройдут ливни. Об этом жителей и гостей столицы предупредили специалисты Гидрометцентра.

Дожди будут носить кратковременный характер, однако местами окажутся достаточно интенсивными. При этом температура будет относительно теплой — плюс 12-14 градусов. Столбики московских термометров резко опустятся в ночь на среду и достигнут отметки в четыре градуса тепла.

Во вторник в столице ожидается восточный с переходом на северо-западный ветер, скорость порывов которого достигнет 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление не превысит 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о радиационном тумане, который можно будет наблюдать в столице на текущей неделе.

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      Александра Качан
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