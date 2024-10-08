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06:00, 8 октября 2024Интернет и СМИ

Мужчина оригинально проучил воровавшего его обеды коллегу

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit рассказал на портале, как оригинально проучил коллегу, регулярно воровавшего его обеды. Многие комментаторы сочли его поступок оправданным.

Автор поста отметил, что всю жизнь трудился поваром, но затем был вынужден сменить работу. По словам мужчины, на новой работе у них был холодильник, куда все сотрудники складывали свои обеды и подписывали их. Однако еду рассказчика регулярно крали.

«Я знал или по крайней мере подозревал, кто это делал — бухгалтер Майкл», — указал пользователь Reddit. Однажды он решил проучить коллегу и приготовил сэндвич с острым майонезом. «Разве я не сказал, что у меня также есть бизнес по продаже острых соусов? А он есть. Я взял измельченный перец "Скорпион Тринидада" и хорошо сдобрил им майонез», — добавил мужчина.

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Во время обеденного перерыва рассказчик нашел Майкла в туалете. Его коллега сильно кашлял, затем его вырвало. «Я спокойно вошел в туалет, взглянул на это красное лицо с мокрыми глазами и участливо спросил, все ли с ним в порядке. Он пробормотал, что не очень хорошо себя чувствует и, возможно, уйдет домой», — заявил мужчина. По его словам, насколько ему известно, Майкл больше не крал ничьи обеды.

«Месть — блюдо, которое подается с острым соусом», «Он это заслужил», «Отличная работа», — прокомментировали историю пользователи Reddit. Некоторые отметили, что тоже сталкивались с кражей своих обедов на работе.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как его друг наказал ресторан за плохое обслуживание. Из-за его поступка заведение лишилось выручки в крупном размере.

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      Маргарита Щигарева
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