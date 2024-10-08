На Западе предупредили об угрозе для НАТО

Профессор Малинен заявил, что будущее НАТО находится под большим вопросом

Будущее НАТО находится под угрозой из-за невозможности победить Россию на поле боя, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. Он предупредил об опасности для Североатлантического альянса на своей странице в соцсети X.

По мнению эксперта, будущее блока «поставлено на карту». «Если Украина падет, то НАТО, вероятно, пойдет вслед за ней», — подчеркнул он.

До этого Туомас Малинен выразил опасение, что президент Украины Владимир Зеленский может разрушить Европу из-за своей неподконтрольности. Он назвал политика безумным псом и призвал «взять его под контроль».