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19:50, 8 октября 2024Силовые структуры

Надругавшегося на 11-летней школьницей мигранта отправили в СИЗО

Мигранта из Узбекистана отправили в СИЗО за насилие над 11-летней школьницей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве на время расследования уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней арестовали мигранта. Об этом во вторник, 8 октября, в своем Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

6 октября уроженец Узбекистана заметил возле детской площадки на Пролетарском проспекте незнакомую 11-летнюю школьницу. Мужчина напал на нее и совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера, после чего попытался скрыться, но был задержан. На время расследования его отправили в СИЗО.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений в Москве.

4 октября сообщалось, что в Хабаровске работающий таксистом нелегальный мигрант закрылся в машине с двумя школьницами в возрасте 11 и 14 лет и отказался их выпускать.

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      Владимир Седов
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