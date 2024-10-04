В России таксист-мигрант закрылся в машине с двумя школьницами и отказался их выпускать

В Хабаровске таксист-мигрант закрылся в машине со школьницами и не выпускал их

В Хабаровске работающий таксистом нелегальный мигрант закрылся в машине с двумя школьницами в возрасте 11 и 14 лет и отказался их выпускать. Об этом пишет Amur Mash в Telegram.

Как рассказала мать девочек, мужчина довез ее дочерей до школы, но двери машины не разблокировал, заявив, что оплата не прошла. Испугавшись, дети в истерике позвонили родительнице. «Зашла в приложение, посмотрела, а он не завершил поездку, — сообщила россиянка. — Попросила дать трубку водителю. Водитель начал меня оскорблять нецензурными словами».

Женщина сказала старшей дочери включить на телефоне камеру, однако, по ее словам, водитель забрал у детей гаджеты.

По информации издания, вытащить школьниц из машины помогли учителя, которые отвлекли водителя. Однако мигрант продолжил ехать за ними, оскорбляя, и прекратил преследование, узнав, что на место выехала полиция. В результате мужчину задержали. Как выяснилось, он находился в России незаконно и не имел разрешения на работу.

Ранее в Приморском крае таксист-мигрант заблокировал в машине клиентку и начал склонять ее к интиму. На снятых россиянкой кадрах видно, что мужчина удерживал ее за платье и требовал номер телефона. Позже приезжий попытался сбежать из страны, однако был задержан в аэропорту Новосибирска.