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11:24, 8 октября 2024Наука и техника

НАСА описало последствия взрыва атомной бомбы в космосе

НАСА: ядерный взрыв в космосе разрушит всю спутниковую сеть
Билл Нельсон

Билл Нельсон. Фото: Bing Guan / Reuters

Одного ядерного взрыва на околоземной орбите достаточно, чтобы разрушить всю спутниковую сеть, заявил глава НАСА Билл Нельсон. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если соперник взорвет атомную бомбу в космосе, все спутники перестанут передавать информацию», — сказал Нельсон.

Взрыв шести атомных бомб на околоземной орбите руководитель описал как полное уничтожение всех имеющихся там космических аппаратов. «Шесть ядерных взрывов полностью уничтожат эту информацию для всех на Земле», — заявил глава НАСА.

В сентябре РИА Новости ссылкой на документы Пентагона сообщило, что Минобороны США захотело смоделировать последствия ядерного взрыва в Европе. Стоимость контракта составляет 34 миллиона долларов. Инженерный корпус армии США планирует заключить эксклюзивное соглашение с одной компанией.

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      Иван Потапов
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