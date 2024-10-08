НАСА описало последствия взрыва атомной бомбы в космосе

Одного ядерного взрыва на околоземной орбите достаточно, чтобы разрушить всю спутниковую сеть, заявил глава НАСА Билл Нельсон. Об этом сообщает РИА Новости.
«Если соперник взорвет атомную бомбу в космосе, все спутники перестанут передавать информацию», — сказал Нельсон.
Взрыв шести атомных бомб на околоземной орбите руководитель описал как полное уничтожение всех имеющихся там космических аппаратов. «Шесть ядерных взрывов полностью уничтожат эту информацию для всех на Земле», — заявил глава НАСА.
В сентябре РИА Новости ссылкой на документы Пентагона сообщило, что Минобороны США захотело смоделировать последствия ядерного взрыва в Европе. Стоимость контракта составляет 34 миллиона долларов. Инженерный корпус армии США планирует заключить эксклюзивное соглашение с одной компанией.