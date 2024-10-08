Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия новому правительству Мишеля Барнье

Депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) отклонили вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье, выдвинутый блоком левых «Новый народный фронт». Трансляция велась на сайте Нацсобрания.

Так, 197 депутатов отдали голоса за вотум недоверия из необходимых 289. Это стало первым голосованием о доверии новому правительству.

Ранее лидеры фракций в парламенте Франции завершили обсуждение импичмента президенту Пятой республики Эммануэлю Макрону. Предложенная «Непокоренной Францией» процедура импичмента главе государства была отклонена.

По данным газеты Le Monde, отставку французского лидера отклонила правящая коалиция «Вместе за республику», а также партии «Горизонты» и «Демократическое движение», воздержалась от голосования и лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.