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02:00, 8 октября 2024Забота о себе

Найден необычный способ улучшить сексуальную жизнь и отношения

Фото: freepik

Улучшить сексуальную жизнь и добавить пикантности в отношения могут различные чувственные и сексуальные практики, считает сертифицированный психотерапевт Джиджи Энгл. Такое мнение она высказала в беседе с изданием HuffPost.

По словам эксперта, здоровые ролевые игры, практики доминирования и подчинения и различные фетиши помогут улучшить отношения и усилить эмоциональную связь. «Так называемые кинки позволяют парам исследовать свои фантазии и динамику власти. Они действительно могут помочь открыть двери для более сильного возбуждения, а также усилить близость и сексуальное желание», — считает она.

При этом психотерапевт отметила, что у многих людей сложилось неверное представление о подобных практиках. Она подчеркнула, что в действительности в них важно выставлять четкие границы, вести переговоры (например, устанавливать специальное стоп-слово) и быть на 100 процентов готовым принять себя, свои фантазии и потребности партнера. Чтобы такие эротические игры приносили удовольствие, оба партнера должны чувствовать себя в безопасности и полностью доверять друг другу, объяснила Энгл.

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При этом, если у человека нет постоянных отношений и он хочет поэкспериментировать со случайным партнером, психотерапевт посоветовала обязательно проверить его всеми доступными способами и не бояться обговорить, что приемлемо, а что — точно нет.

Ранее за советом к коучу по отношениям Дейдре Сандерс обратилась женщина, пожаловавшаяся на тайный секс-фетиш мужа. 43-летняя автор письма рассказала, что в течение десяти лет была счастлива с мужем, пока не нашла в его спортивной сумке женские кружевные трусы.

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      Наталья Обрядина
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