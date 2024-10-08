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18:34, 8 октября 2024Экономика

Назван срок появления в России новых льготных программ по ипотеке

Депутат Аксаков: новые ипотечные программы появятся в России не раньше 2025 года

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Новые льготные программы по ипотеке появятся в России не раньше первой половины 2025 года. Сроки назвал председатель rомитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова передает «Парламентская газета».

По словам депутата, говорить о запуске новых мер поддержки пока рано — парламентариям нужно обсудить все возможные варианты их реализации и сформировать общее понимание дальнейших действий. Аксаков не исключает, что сроки могут сдвинуться.

«Сейчас у нас в приоритете молодые специалисты: конструкторы, инженеры, технологи, работники космической, оборонной промышленности. Инновационщики, обеспечивающие технологическое развитие и суверенитет страны», — отметил депутат, говоря о тех, кто может получить право купить жилье на особых условиях.

Ранее стало известно, что в Госдуме обсудят создание сразу нескольких новых программ по ипотеке. Речь будет идти в том числе о точечных мерах поддержки, которые помогут решить проблему дефицита кадров в стране.

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      Нина Ташевская
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