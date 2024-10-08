Названы профессии московских ипотечников

Риелтор Никитина: ипотеку в Москве берут ведущие специалисты и топ-менеджеры

Чаще всего ипотечные заемщики в Москве — это специалисты с приличным уровнем заработка. Портрет сегодняшних ипотечников представила руководитель агентства недвижимости «PRO обмен» Екатерина Никитина, передает РИАМО.

«По профессии — это ведущие специалисты, топ-менеджеры, управленцы среднего звена», — рассказала эксперт. Она отметила, что, как правило, это люди в возрасте 30-35 лет.

Они предпочитают покупать квартиры с одной или двумя комнатами в домах по классу ближе к «бизнес», которые были построены не позже 10-15 лет назад. При этом квартира должна находиться на среднем этаже. Лучше всего, если объект при покупке уже готов к въезду: есть готовый ремонт и минимум мебели и техники.

Если такие заемщики выбирают новостройку, то в формате white box как минимум. Варианты без отделки, в плохом состоянии и со старым ремонтом не пользуются спросом. Однако приоритетом в нынешних ипотечников является именно вторичное жилье. Такие объекты дешевле и сразу готовы к въезду.

Ранее сообщалось, что Госдума обсудит создание нескольких новых программ ипотеки. В первую очередь кредиты на жилье на особых условиях планируют разработать для специалистов передовых высокотехнологичных производствах.