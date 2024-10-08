Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:07, 8 октября 2024Экономика

Названы профессии московских ипотечников

Риелтор Никитина: ипотеку в Москве берут ведущие специалисты и топ-менеджеры

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Чаще всего ипотечные заемщики в Москве — это специалисты с приличным уровнем заработка. Портрет сегодняшних ипотечников представила руководитель агентства недвижимости «PRO обмен» Екатерина Никитина, передает РИАМО.

«По профессии — это ведущие специалисты, топ-менеджеры, управленцы среднего звена», — рассказала эксперт. Она отметила, что, как правило, это люди в возрасте 30-35 лет.

Они предпочитают покупать квартиры с одной или двумя комнатами в домах по классу ближе к «бизнес», которые были построены не позже 10-15 лет назад. При этом квартира должна находиться на среднем этаже. Лучше всего, если объект при покупке уже готов к въезду: есть готовый ремонт и минимум мебели и техники.

Если такие заемщики выбирают новостройку, то в формате white box как минимум. Варианты без отделки, в плохом состоянии и со старым ремонтом не пользуются спросом. Однако приоритетом в нынешних ипотечников является именно вторичное жилье. Такие объекты дешевле и сразу готовы к въезду.

Ранее сообщалось, что Госдума обсудит создание нескольких новых программ ипотеки. В первую очередь кредиты на жилье на особых условиях планируют разработать для специалистов передовых высокотехнологичных производствах.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В США обнаружили на сбитом «Охотнике» новую российскую бомбу

      Мальдивы получат от Индии 760 миллионов долларов после разрешения скандала из-за клоуна

      В МИД России прокомментировали отказ НАТО от договора о гарантиях безопасности

      Бывшие силовики отказались признать вину в расправе над сбитой на дороге школьницей

      Имущество двух бывших врио замгубернатора Брянской области арестовали по делу о взятке

      Зоопсихологи начали работать со спасенными после похищения карликом кенгурятами

      Названы профессии московских ипотечников

      В Белоруссии против 45 человек возбудили дела о заговоре с целью захвата власти

      Стало известно о расставании Канье Уэста с женой

      Допрос обвиняемого в расправе над женой-участковой россиянина попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше