Названы увеличивающие риск рака популярные на завтрак продукты

Coventry Telegraph: хлопья и фруктовые йогурты могут увеличивать риск рака

Ультрапереработанные продукты, к которым относят в том числе сладкие хлопья, сосиски, белый хлеб и фруктовые йогурты с подсластителями, могут увеличивать риск развития рака. Эти продукты назвало издание Coventry Telegraph.

Издание сообщило, что в ходе недавних исследований ученые из университета Бристоля и эксперты Международного агентства по изучению рака (IARC) доказали, что между употреблением популярных на завтрак ультрапереработанных продуктов на завтрак и риском развития опухолей существует связь.

Эксперты проанализировали данные о рационе и образе жизни более чем 450 тысяч взрослых людей, за которыми наблюдали в течение 14 лет. Результаты показали, что у тех, кто употреблял в пищу много ультрапереработанных продуктов, вырастал риск развития опухолей полости рта и горла.

По словам аспирантки университета Бристоля Фернанды Моралес-Бернштейн, ученые объясняли вероятность развития рака тем, что популярные продукты содержат большое количество добавок, в том числе подсластителей и эмульгаторов, а также вызывают ожирение, которое также становится одним из провокаторов роста опухолей.

Ранее онколог Расул Ахмаев призвал женщин отказаться от некоторых привычек для профилактики рака груди. По его словам, повышенные риски развития рака груди у молодых женщин в первую очередь связаны с плохим питанием и вредными привычками (курением и злоупотреблением алкоголем).