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04:19, 8 октября 2024Мир

Норвегия усилит меры безопасности в доступных российским судам портах

Норвегия увеличит присутствие полиции в Ботсфьорде и Киркенесе из-за судов РФ

Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller / imageBROKER.com / Global Look Press

Власти Норвегии увеличат полицейское присутствие и усилят меры безопасности в двух портах страны, в которые разрешен заход российским рыболовным судам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект бюджета.

Речь идет о портах Ботсфьорд и Киркенес. Уточняется, что норвежское правительство предлагает выделить на данные цели 60 миллионов крон.

Ранее издание EUobserver сообщило, что Европейский союз захотел ввести санкции против 27 кораблей, связанных с Российской Федерацией, и запретить им входить в его порты. Из них только 11 судов — зарегистрированы в РФ. США и ЕС рассчитывают, что санкции помешают России продавать нефть с помощью так называемого «теневого флота» — старых судов.

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      Марина Совина
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