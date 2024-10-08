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12:05, 8 октября 2024Из жизни

Обезьяна украла шоколадный торт из чужого дома и попала на видео

В Бразилии дикая обезьяна утащила из дома шоколадный торт

В Рио-де-Жанейро, Бразилия, наглая обезьяна капуцин утащила из чужого дома десерт. Об этом пишет Jam Press.

Местный житель снял на видео захотевшую полакомиться сладким обезьяну. В кадр попало, как дикий капуцин пытается открыть пластиковый контейнер с шоколадным тортом. Он использует для этого и руки, и зубы, но все тщетно. Снимающий лишь посмеивается над зверьком.

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После обезьяна спрыгивает с крыши дома на дерево и сбегает в неизвестном направлении, все еще не выпуская из рук торт, который она, предположительно, украла у какой-то семьи.

Отмечается, что капуцины обычно обитают в лесах. Однако из-за вырубки деревьев обезьянам стало не хватать пищи. За ее добычей им и приходится выбираться в городские районы.

Ранее сообщалось, что в индийском селе команда из пяти человек поймала обезьяну, напавшую на 70 человек. Отмечается, что животное чаще нападало на женщин, в том числе оно ранило маленькую девочку.

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      Юлия Юткина
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