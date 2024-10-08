Обвиняемые в вымогательстве трех миллиардов рублей адвокаты получили до 13 лет колонии

В Москве пятеро адвокатов, вымогавших 3 миллиарда рублей, получили до 13 лет

В Москве Покровский районный суд приговорил пятерых адвокатов к срокам до 13 лет лишения свободы по делу о вымогательстве трех миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Владислав Бражников, Александр Войналович, Александр Глазырин, Генрих Хачатуров и Геннадий Родионов признаны виновными по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере») и по части 4 статьи 309 УК РФ («Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу, совершенные организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья указанных лиц»).

Так, Бражников получил 13 лет лишения свободы и штраф в размере 800 тысяч рублей; Войналович приговорен к 11 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей; Глазырин — к 10,5 года лишения свободы и штрафу в размере 800 тысяч рублей; Хачатуров — 8,5 года со штрафом 800 тысяч рублей; Родионов — 8,5 года и штрафу 500 тысяч рублей. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в 2019 году фигуранты создали организованную группу, чтобы заниматься вымогательством имущества у сельскохозяйственных предприятий в Красноярском крае и Ростовской области. Так они получили более трех миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области суд приговорил адвоката к семи с половиной годам колонии общего режима за махинации с подписями клиентов.