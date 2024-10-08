Открывших псевдостационар и рехаб россиян задержали в Москве

В Москве сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии задержали шестерых подозреваемых в мошенничестве под предлогом оказания медицинских услуг. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По версии следствия, фигуранты незаконно открыли псевдостационар и рехаб, действуя от имени фирмы с лицензией на оказание частной скорой помощи на дому. Клиентов фигуранты привлекали в интернете через объявления об оказании платных медицинских услуг по лечению алкогольной и наркотической зависимостей.
После этого клиентов госпитализировали, а их родственникам сообщали, что их близкие находятся в крайне тяжелом состоянии, так что необходимо срочно начинать дорогостоящее лечение. Общий ущерб от аферы превысил миллион рублей. Возбуждено уголовное дело..
Ранее сообщалось, что в Москве создателям финансовой пирамиды дали до 12 лет за хищение 214 миллионов рублей.