Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:06, 8 октября 2024Силовые структуры

Открывших псевдостационар и рехаб россиян задержали в Москве

В Москве задержали шестерых жителей, открывших псевдостационар и рехаб

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии задержали шестерых подозреваемых в мошенничестве под предлогом оказания медицинских услуг. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, фигуранты незаконно открыли псевдостационар и рехаб, действуя от имени фирмы с лицензией на оказание частной скорой помощи на дому. Клиентов фигуранты привлекали в интернете через объявления об оказании платных медицинских услуг по лечению алкогольной и наркотической зависимостей.

После этого клиентов госпитализировали, а их родственникам сообщали, что их близкие находятся в крайне тяжелом состоянии, так что необходимо срочно начинать дорогостоящее лечение. Общий ущерб от аферы превысил миллион рублей. Возбуждено уголовное дело..

Ранее сообщалось, что в Москве создателям финансовой пирамиды дали до 12 лет за хищение 214 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Тела сорвавшихся с горы в Непале россиян не могут поднять из пропасти. Вертолетная компания запросила гигантскую сумму

      Сайты российских судов перестали работать

      Путин спрогнозировал рекордный товарооборот с Арменией

      Названа самая популярная российская видеоплатформа

      Невозможность отключения Турции от SWIFT объяснили

      Клан Берлускони захотел вернуться к власти в Италии

      Раскрыты подробности о единственном выжившем во время восхождения в Непале россиянине

      Российских пилотов пытались ослепить во время полета

      В России высказались об отношении Запада к переговорам Киева и Москвы

      Стилист Алеко Надирян начал продавать поношенные вещи более чем на миллион рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше