Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:17, 8 октября 2024Экономика

Полпред правительства в КС разъяснил сроки давности в делах о коррупции

Барщевский: никто не может быть поставлен под угрозу обременения на большой срок

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Полномочный представитель правительства в Конституционном (КС) и Верховном судах Михаил Барщевский направил в КС свою позицию по поводу вопроса исковой давности в делах о коррупции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо заслуженного юриста РФ.

В своем обращении к КС Барщевский напомнил, что в основе установления сроков исковой давности и привлечения к ответственности в делах об отчуждении имущества из частной в государственную собственность лежит положение, согласно которому в России никто не может быть поставлен под угрозу возможного обременения на неопределенный или слишком большой срок.

Как считает Барщевский, конфискация имущества у частного владельца в пользу государства фактически является правовой санкцией за непредоставление подтверждения законности происхождения доходов. В этом контексте нормы гражданского права, в том числе о сроках исковой давности, применяться по данному вопросу не могут. По этой причине подобные аргументы со стороны защиты частных владельцев ряда российских предприятий не должны рассматриваться в качестве обоснованных.

Материалы по теме:
В розлив. Агрокомплекс столкнулся с проблемами после национализации. Что происходит?
В розлив.Агрокомплекс столкнулся с проблемами после национализации. Что происходит?
8 августа 2024
Арест 100 триллионов рублей и битва за макаронную империю. Кому достанется «Макфа»?
Арест 100 триллионов рублей и битва за макаронную империю.Кому достанется «Макфа»?
2 апреля 2024

Заслуженный юрист РФ отметил, что конфискация имущества у частных собственников не должна восприниматься как «пенитенциарно-карательная» мера. Напротив, подобный механизм следует рассматривать в качестве «ярко выраженного компенсаторно-восстановительного». «Гражданско-правовые санкции (конфискация частной собственности в пользу государства — прим. «Ленты.ру») ориентированы на полное возмещение причиненного вреда», — резюмирует Барщевский в своем письме к КС.

В прошлом году Россию захлестнула волна разбирательств по поводу результатов приватизации 1990-х годов. О сроках давности ранее спорили прокуратура и защита в делах об изъятии имущества «Макфы», ГК «Ариант» и Волжского метионинового завода. Подобным положением воспользовался Второй арбитражный апелляционный суд, объяснив свое решение отменить вердикт ивановского суда и отказать Генпрокуратуре в иске об изъятии акций Ивановского завода тяжелого станкостроения в собственность РФ.

При этом генпрокурор Игорь Краснов подчеркивал, что говорить о какой-либо деприватизации в России сейчас не стоит, для этого, по его мнению, нет никаких весомых предпосылок. Он отмечал, что отъем собственности у частных владельцев ряда российских предприятий связан в первую очередь с «незаконной утратой» государством своих активов в конце прошлого века. Власти, напомнил Краснов, прибегают к подобного рода механизму в том случае, если частный собственник не вкладывает денежные средства в развитие своего предприятия, а полученные доходы выводит за рубеж.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Южная Корея допустила отправку военных КНДР на Украину для поддержки России. Путин называл это чушью

      Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии выросла более чем вдвое

      41-летняя Бородина снялась в платье с глубоким декольте

      НАСА описало последствия взрыва атомной бомбы в космосе

      Россиянина задержали за похищение избившего сына одноклассника

      Губернатор назвал условия для поступления женщин на службу в зоне СВО

      Жители российского города пожаловались на реки нечистот и крыс в 70-летнем доме

      В России высказались о возможности выплатить 13-ю пенсию в конце года

      На Западе заявили о признании властями утраты территорий Украиной

      Командир оборонявшей Угледар бригады ВСУ объяснил причины удерживания города

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше