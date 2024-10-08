Полпред правительства в КС разъяснил сроки давности в делах о коррупции

Барщевский: никто не может быть поставлен под угрозу обременения на большой срок

Полномочный представитель правительства в Конституционном (КС) и Верховном судах Михаил Барщевский направил в КС свою позицию по поводу вопроса исковой давности в делах о коррупции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо заслуженного юриста РФ.

В своем обращении к КС Барщевский напомнил, что в основе установления сроков исковой давности и привлечения к ответственности в делах об отчуждении имущества из частной в государственную собственность лежит положение, согласно которому в России никто не может быть поставлен под угрозу возможного обременения на неопределенный или слишком большой срок.

Как считает Барщевский, конфискация имущества у частного владельца в пользу государства фактически является правовой санкцией за непредоставление подтверждения законности происхождения доходов. В этом контексте нормы гражданского права, в том числе о сроках исковой давности, применяться по данному вопросу не могут. По этой причине подобные аргументы со стороны защиты частных владельцев ряда российских предприятий не должны рассматриваться в качестве обоснованных.

Заслуженный юрист РФ отметил, что конфискация имущества у частных собственников не должна восприниматься как «пенитенциарно-карательная» мера. Напротив, подобный механизм следует рассматривать в качестве «ярко выраженного компенсаторно-восстановительного». «Гражданско-правовые санкции (конфискация частной собственности в пользу государства — прим. «Ленты.ру») ориентированы на полное возмещение причиненного вреда», — резюмирует Барщевский в своем письме к КС.

В прошлом году Россию захлестнула волна разбирательств по поводу результатов приватизации 1990-х годов. О сроках давности ранее спорили прокуратура и защита в делах об изъятии имущества «Макфы», ГК «Ариант» и Волжского метионинового завода. Подобным положением воспользовался Второй арбитражный апелляционный суд, объяснив свое решение отменить вердикт ивановского суда и отказать Генпрокуратуре в иске об изъятии акций Ивановского завода тяжелого станкостроения в собственность РФ.

При этом генпрокурор Игорь Краснов подчеркивал, что говорить о какой-либо деприватизации в России сейчас не стоит, для этого, по его мнению, нет никаких весомых предпосылок. Он отмечал, что отъем собственности у частных владельцев ряда российских предприятий связан в первую очередь с «незаконной утратой» государством своих активов в конце прошлого века. Власти, напомнил Краснов, прибегают к подобного рода механизму в том случае, если частный собственник не вкладывает денежные средства в развитие своего предприятия, а полученные доходы выводит за рубеж.