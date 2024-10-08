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18:55, 8 октября 2024Россия

Появились подробности о жившей в машине с 18 кошками семье в Москве

МК: жившие в авто с 18 кошками мать и дочь справляли нужду прямо в машине

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Жившие в автомобиле с 18 кошками в Москве мать и дочь справляли нужду прямо в машине. Подробности о семье появились в распоряжении портала MK.RU.

По информации издания, обнаруживший животных внутри авто Владимир Т. также заметил, что в салоне кроме кошачьего кала были несколько пятилитровых канистр с человеческими испражнениями. Отмечается, что регистрационные номера на машине были белорусскими, а у самого средства передвижения отсутствовал двигатель.

«Может, женщина продала двигатель, чтобы кормить ребенка. Или отвезла его в ремонт, поэтому и стояла так долго на парковке», — предположила супруга Владимира Анна, принимавшая участие в спасении кошек.

Также, предположительно, владелица машины могла работать удаленно прямо из авто.

Ранее сообщалось, что женщина жила в машине около года с больной сахарным диабетом дочерью. Владелицу авто якобы отправили в психиатрическую больницу, а ее дочери не стало на днях. Найденные животные провели в автомобиле несколько дней без еды, их отправили на передержку.

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      Марк Леонов
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