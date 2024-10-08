В России в конфликт с приемом школьников в 10-й класс вмешалась прокуратура

Прокуратура Москвы вмешалась в конфликт с приемом школьников в 10-й класс

Прокуратура Москвы вмешалась в конфликт с принятием школьников в 10-й класс — родители некоторых учеников жаловались на отказ в зачислении. Она встала на сторону одного из учеников и потребовала принять дополнительные меры по обеспечению и соблюдению прав несовершеннолетних. Об этом со ссылкой на ответ надзорного ведомства на жалобу одного из родителей пишет РБК.

В прокуратуру обратился отец одного из учеников — его сына руководство школы в Москве не зачислило в 10-й класс из-за низкого результата ОГЭ по математике, нарушений дисциплины и наличия академических задолженностей в 8-м и 9-м классах. Надзорное ведомство постановило, что образовательное учреждение нарушило требования федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», где говорится о праве человека на получение среднего общего образования. На этом фоне прокуратура вынесла предписание для устранения нарушения.

Родитель школьника рассказал, что в июне он получил письмо, в котором говорилось о недопущении его сына педсоветом к зачислению в 10-й класс, ссылаясь на его плохую успеваемость. При этом в январе школа, озвучивая требования к зачислению в 10-й класс, утверждала, что для этого необходимо сдать ОГЭ на 4 и 5. По словам отца школьника, его ребенок сдал экзамены по русскому и английскому на «хорошо», а математику и географию на «отлично».

В департаменте образования и науки Москвы, комментируя ситуацию, заявили, что результаты ОГЭ для поступления в 10-й класс учитываются в интересах школьников для комфортной и эффективной учебы в профильных классах, где подростки получают углубленные знания по тем или иным предметам.

В конце августа стало известно, что в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс. Учащиеся в Иркутской и Челябинской областях, а также Краснодарском крае и в Москве не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а в общеобразовательные просто не осталось мест. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подтвердил сложившуюся ситуацию и заявил, что ведомство получило десятки жалоб от родителей выпускников девятых классов, которых отказались зачислить в 10 класс после сдачи экзаменов.