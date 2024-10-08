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14:44, 8 октября 2024Бывший СССР

Прорыв российских войск под Кременной объяснили

Военный эксперт Леонков: ВС РФ усыпили бдительность ВСУ и прорвались у Кременной

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России прорвались под Кременной, усыпив бдительность украинских войск. Такое предположение о прорыве РФ сделал военный эксперт Алексей Леонков, его слова приводит газета «Взгляд».

Он отметил, что было трудно проломить оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) «с наскока». Как уточнил эксперт, украинские военные использовали укрепсооружения и лесной массив, чтобы незаметно перемещаться и применять тактику кочующей артиллерии.

«Поскольку шли незначительные боестолкновения, вероятно, нам удалось усыпить бдительность ВСУ. Украинское командование же, посчитав этот участок "спокойным", стало перебрасывать подразделения в Курскую область», — сказал эксперт. Леонков добавил, что ВС России заняли выжидательную позицию, а затем начали наступать, когда с позиций украинской армии у Кременной ушла большая часть группировки.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные прорвали оборону ВСУ в районе Кременной. По его словам, они ведут наступление юго-западнее населенного пункта.

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      Кристина Есикова
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