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21:04, 8 октября 2024Забота о себе

Раскрыта одна из главных причин проблем с сердцем

Кардиолог Малай назвала стресс одной из главных причин проблем с сердцем

Фото: Matthew Henry / Unsplash

Факторов, негативно влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы, достаточно много, но одним из главных является стресс, считает кардиолог Анастасия Малай. Связь эмоционального фона и проблем с сердцем она раскрыла «Известиям».

По словам кардиолога, повышенные нагрузки на нервную систему запускают череду физиологических изменений в организме, которые могут сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы. При этом острый и хронический стресс влияют на нее по-разному. Врач объяснила, что в первом случае у некоторых людей может развиться кардиомиопатия. Во втором же — длительное нервное перенапряжение становится причиной гипертонии и, как следствие, чрезмерных нагрузок на сердечную мышцу, а также аномально высокого уровня холестерина в крови и атеросклероза.

«Высвобождаются гормоны стресса адреналин и кортизол, которые могут временно повысить артериальное давление и резистентность к инсулину. Иногда стресс, испытываемый организмом, также приводит к воспалению артерий», — предупредила Малай.

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Признаками негативного влияния стресса на сердце кардиолог назвала дискомфорт в груди, одышку, особенно при занятиях спортом, ощущение быстрого или нерегулярного сердцебиения, усталость.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник здравоохранения, кардиолог Екатерина Тюлькина раскрыла простые правила для здоровья сердца и сосудов на долгие годы. Самым важным фактором она назвала сбалансированное питание.

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      Наталья Обрядина
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