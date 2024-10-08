Раскрыты характерные признаки зависимости от секса

Сексуальная зависимость занимает 11-е место по распространенности в мире, заявил психиатр Майкл Олла. Характерные признаки этой проблемы он раскрыл изданию Daily Star.

Главным тревожным симптомом сексуальной зависимости психиатр назвал навязчивые мысли об интимной близости. «Человек может обнаружить, что постоянно занят фантазиями о сексе или прокручивает в голове прошлый опыт. Эти мысли становятся настолько навязчивыми, что мешают сосредоточиться на работе, семье или повседневных задачах», — предупредил эксперт. Он подчеркнул, что озабоченность сексом может стать настолько сильной, что затмит все остальные сферы жизни человека, затруднив выполнение даже самых обычных действий.

Еще один явный признак зависимости — то, сколько времени человек затрачивает на все, что связано с сексом. Речь идет не только о непосредственно половом контакте, но и о просмотре порно, мастурбации и постоянном поиске новых партнеров для половой близости, объяснил Олла.

Указывают на проблему и постоянный эмоциональный стресс и чувство стыда, продолжил психиатр. Люди, борющиеся с зависимостью от секса, часто страдают от сильной эмоциональной боли, потому что не могут обуздать свои порывы. Последствия половой активности вызывают у них вину, сожаление, стыд, которые могут перерасти в сильную тревогу или депрессию.

Также, по словам Оллы, признаками зависимости являются пренебрежение другими сферами жизни и связанные с сексом рискованные поступки, например, незащищенные половые контакты, непристойное поведение в общественных местах, неразборчивость в связях.

Ранее Олла раскрыл способы избавиться от порнозависимости. Чтобы решить эту проблему, он посоветовал в первую очередь установить цифровые границы, то есть ограничить время пользования гаджетами, и определить зоны, где нельзя будет их включать.