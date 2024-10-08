Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:02, 8 октября 2024Забота о себе

Раскрыты характерные признаки зависимости от секса

Фото: Freepik

Сексуальная зависимость занимает 11-е место по распространенности в мире, заявил психиатр Майкл Олла. Характерные признаки этой проблемы он раскрыл изданию Daily Star.

Главным тревожным симптомом сексуальной зависимости психиатр назвал навязчивые мысли об интимной близости. «Человек может обнаружить, что постоянно занят фантазиями о сексе или прокручивает в голове прошлый опыт. Эти мысли становятся настолько навязчивыми, что мешают сосредоточиться на работе, семье или повседневных задачах», — предупредил эксперт. Он подчеркнул, что озабоченность сексом может стать настолько сильной, что затмит все остальные сферы жизни человека, затруднив выполнение даже самых обычных действий.

Еще один явный признак зависимости — то, сколько времени человек затрачивает на все, что связано с сексом. Речь идет не только о непосредственно половом контакте, но и о просмотре порно, мастурбации и постоянном поиске новых партнеров для половой близости, объяснил Олла.

Материалы по теме:
Санкции на постель. Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
Санкции на постель.Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
8 мая 2022
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022

Указывают на проблему и постоянный эмоциональный стресс и чувство стыда, продолжил психиатр. Люди, борющиеся с зависимостью от секса, часто страдают от сильной эмоциональной боли, потому что не могут обуздать свои порывы. Последствия половой активности вызывают у них вину, сожаление, стыд, которые могут перерасти в сильную тревогу или депрессию.

Также, по словам Оллы, признаками зависимости являются пренебрежение другими сферами жизни и связанные с сексом рискованные поступки, например, незащищенные половые контакты, непристойное поведение в общественных местах, неразборчивость в связях.

Ранее Олла раскрыл способы избавиться от порнозависимости. Чтобы решить эту проблему, он посоветовал в первую очередь установить цифровые границы, то есть ограничить время пользования гаджетами, и определить зоны, где нельзя будет их включать.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      «Чтобы они поняли». Премьер Словакии предложил ударить ракетой по Брюсселю из-за призывов разрешить Киеву бить по России

      Харрис ответила на вопрос о нападении Китая на Тайвань

      Дипломат одним словом охарактеризовала «план победы» Зеленского

      Четыре медведя вломились в дом и набросились на пенсионера

      Раскрыты характерные признаки зависимости от секса

      МИД оценил идею о членстве Украины в НАТО

      Дипломат сообщила о «цифровом следе» наемников в Курской области

      Москвичи спасли почти 20 оставленных в машине кошек

      В США подняли в воздух уникальный штурмовик ARES

      Невестка Виктории Бекхэм показала фото в трусах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше