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02:00, 7 октября 2024Забота о себе

Раскрыты способы избавиться от порнозависимости

Фото: Shutterstock / Fotodom

С развитием технологий порнография стала доступнее, что привело к росту числа людей, попадающих в зависимость от нее. Об этом, а также о том, как избавиться от желания постоянно смотреть контент для взрослых, рассказал психолог Майкл Олла в беседе с Daily Star.

Специалист отметил, что сегодня порнозависимость занимает 15 место по распространенности в мире. По его словам, навязчивая тяга к контенту для взрослых способна разрушать семью и уничтожает уверенность в себе и даже карьеру. Чтобы избавиться от этой проблемы, психолог посоветовал в первую очередь установить цифровые границы, то есть ограничить время пользования гаджетами и определить зоны, где нельзя будет их использовать. Второй важный пункт, продолжил Олла, — это придумать себе занятие, которое будет отвлекать от мыслей о порнографии.

Следующий шаг психолог назвал ключевым, поскольку он поможет найти суть проблемы. «Попробуйте заглянуть внутрь себя и понять причину тяги к порно. Как и любая зависимость, она формируется из-за желания убежать от каких-то эмоций или отвлечься от проблем», — считает специалист.

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Кроме того, он рекомендовал обратиться к психологу и попробовать найти поддержку у близкого человека. «Наличие кого-то, кто сможет поговорить и быть рядом, сделает путь к избавлению от зависимости менее утомительным и трудным», — объяснил Олла.

Наконец психолог призвал ставить реалистичные цели и напомнил, что редко у кого получается в одночасье освободиться от пагубных пристрастий. По его словам, на этом пути будут вздеты и падения, но это не значит, что надо опустить руки и перестать двигаться к поставленной цели.

Ранее сомнолог Линдси Браунинг назвала неочевидный способ укрепить отношения. По ее словам, некоторым парам нравится спать отдельно, так как это помогает выспаться и лучше чувствовать себя на следующий день.

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      Екатерина Улитина
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