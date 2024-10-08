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03:03, 8 октября 2024Россия

Россиян предупредили о наказании за несвоевременную уплату налогов

Юрист Хаминский заявил, что неуплата налогов может повлечь наложение пени

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Неуплата налога на имущество, земельного и транспортного налога вовремя может повлечь наложение пени. О наказании за несвоевременную уплату налогов предупредил в разговоре с РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Не будет штрафных санкций за неуплату вовремя таких налогов как земельный, транспортный, налог на имущество. В случае просрочки по уплате этих налогов будет начисляться пеня», — указал эксперт, уточнив, что размер пени составляет 1/300 ключевой ставки Банка России.

Как указал юрист, пеня будет начисляться ежедневно, и если задолженность по уплате налога не будет погашена в течение полугода, налоговая инициирует судебное взыскание задолженности.

Ранее депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин посоветовал россиянам до 1 декабря необходимо оплатить налоги на имущество, землю и транспорт. Уведомления об оплате налогов на квартиру, автомобиль или земельный участок за прошлый год должны прийти до 20 октября.

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      Маргарита Пименова
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