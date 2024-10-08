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20:44, 8 октября 2024Силовые структуры

Россиянин набросился на мать с ножницами из-за замечания о выпивке

На Алтае задержали мужчину, набросившегося на мать с ножницами

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Алтайском крае задержали 37-летнего местного жителя за покушение на мать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 3 октября в Барнауле мать пришла в гости к сыну. Женщина сделала ему замечание по поводу злоупотребления спиртным. Тогда подозреваемый схватил ножницы, набросился на родственницу и ударил ее в затылок и плечо. Она смогла выбежать на улице и попросить о помощи.

Нападавшего задержали. Возбуждено дело по части 3, статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Железногорске 15-летний подросток расправился с 54-летней женщиной-опекуном.

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      Екатерина Кашурникова
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