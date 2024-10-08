Россиянин принес в больницу откушенный собакой нос

В Саратове мужчина принес в больницу откушенный собакой нос

В Саратове 42-летний мужчина принес в городскую больницу собственный нос, который ему откусила собака. Об этом сообщили в Telegram-канале Саратовской городской клинической больницы.

Россиянин пояснил медикам, что лишился органа осле того, ка решил погладить животное. Какая порода была у собаки, он не уточнил. Несмотря на открывшееся кровотечение, житель Саратова сообразил завернуть откушенный нос в пакет — для сохранности и сразу же отправился за помощью.

Заведующий оториноларингологическим отделением стационара Александр Гуков отметил, что для него пострадавшие после таких ЧП не в новинку.

«Сейчас мужчина идет на поправку, чувствительность органа восстанавливается», — добавил доктор.

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