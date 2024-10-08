Россиянина обвинили в экстремистской деятельности во время отбытия срока в колонии

В Иркутске жителя обвинили в экстремистской деятельности

В Иркутске жителя обвинили в участии в экстремистской деятельности во время отбытия наказания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, с августа 2020-го по сентябрь 2021 года, отбывая срок в колонии, он неоднократно беседовал с другими осужденными о деятельности международного общественного движения, которое признано в России экстремистским и запрещенным. Мужчина разъяснял криминальную идеологию организации, а также пропагандировал агрессию в отношении представителей власти и правоохранительных органов.

Мужчину задержали, в его доме прошел обыск.

Ранее сообщалось, что на Сахалине СК возбудил дело об экстремизме в отношении четырех человек.