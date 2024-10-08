«Ростех» поставил в войска очередную партию БМП-3 и БМД-4М

Госкорпорация «Ростех» поставила в войска очередную партию БМП-3 и БМД-4М

В войска поставлена очередная партия бронированных машин для пехоты и десанта БМП-3 и БМД-4М. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Ростех».

Изготовленные «Курганмашзаводом» боевые машины получили комплекты дополнительной защиты, а также комплекты снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре, что повышает выживаемость техники в боевых условиях. В госкорпорации добавили, что за девять месяцев предприятие благодаря высокому темпу работы увеличило производство БМП и БМД на 20 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом в 2023-м.

В сентябре холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что «Барнаултрансмаш» за семь месяцев 2024 года нарастил объемы выпуска двигателей для БМП на 50 процентов.

В августе «Ростех» рассказал, что «Курганмашзавод» поставил в войска партию БМП-3 и БМД-4М с дополнительной защитой.