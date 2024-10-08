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14:23, 8 октября 2024Силовые структуры

Сайты российских судов перестали работать

ГАС «Правосудие» не работает из-за внеплановых технических работ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России перестали работать сайты судов, в связи с проведением внеплановых технических работ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Временно недоступны ресурсы, размещенные на домене sudrf.ru: официальные сайты судов общей юрисдикции, cервис «Электронное правосудие» и электронные почтовые ящики судов общей юрисдикции.

В настоящее время служба технической поддержки государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие» проводит работы по восстановлению ее работоспособности.

Президент России Владимир Путин назвал успешным внедрение цифровых технологий в российское правосудие. По его словам, в 2023 году девять миллионов документов в электронном виде поступили в российские суды, что свидетельствует об успешном развитии электронной формы работы с гражданами, выстроенной Верховным судом.

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      Любовь Ширижик
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