Сайты российских судов перестали работать

ГАС «Правосудие» не работает из-за внеплановых технических работ

В России перестали работать сайты судов, в связи с проведением внеплановых технических работ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Временно недоступны ресурсы, размещенные на домене sudrf.ru: официальные сайты судов общей юрисдикции, cервис «Электронное правосудие» и электронные почтовые ящики судов общей юрисдикции.

В настоящее время служба технической поддержки государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие» проводит работы по восстановлению ее работоспособности.

Президент России Владимир Путин назвал успешным внедрение цифровых технологий в российское правосудие. По его словам, в 2023 году девять миллионов документов в электронном виде поступили в российские суды, что свидетельствует об успешном развитии электронной формы работы с гражданами, выстроенной Верховным судом.