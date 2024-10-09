Раскрыта дата восстановления работы сайтов российских судов

Работу сайтов российских судов восстановят не раньше 18 октября

Работу официальных сайтов российских судов, почтовых ящиков судов общей юрисдикции и доступ к сервису ГАС «Правосудие» восстановят не раньше 18 октября. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на заявление главы объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарью Лебедеву.

Глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга отметила, что сейчас служба технической поддержки ГАС «Правосудие» трудится над восстановлением работоспособности.

По данным издания, сервис ГАС «Правосудие» перестал работать вечером 6 октября в результате кибератаки. Ответственность за это вязла на себя проукраинская хакерская группировка BO Team.

Ранее сообщалось, что временно недоступны ресурсы, размещенные на домене sudrf.ru: официальные сайты судов общей юрисдикции, cервис «Электронное правосудие» и электронные почтовые ящики судов общей юрисдикции.