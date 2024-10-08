Штаб Харрис захотел избавиться от Байдена

CNN: штаб Харрис хочет, чтобы Байден дольше оставался за рубежом

Сотрудники штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис хотят, чтобы действующий американский лидер Джо Байден подольше оставался за рубежом и не мешал проведению ее предвыборной кампании. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Никто из штаба Харрис не опечален тем фактом, что Байден проведет целую неделю за рубежом, у него запланированы визиты в Анголу и в Германию с 10 по 15 октября (...) Некоторые из сотрудников команды хотели бы, чтобы он провел там как можно больше времени», — передает телеканал.

Авторы материала добавили, что советники кандидата от демократов в преддверии ноябрьских выборов стремятся показать, как ее политическая программа отличается от курса Байдена, однако она, будучи действующим вице-президентом, «вынуждена продолжать его политику». Кроме того, президент США продолжает привлекать к себе внимание, что в команде Харрис «считают неуместным».

1 октября стало известно, что Байден переживает из-за того, что после его выхода из предвыборной гонки про него все забыли, включая Харрис. Утверждается, что особую обиду у американского лидера вызывает тот факт, что она не использует его имя в предвыборных митингах, а во время дебатов со своим оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом и вовсе подчеркнула, что «она однозначно не Байден».

