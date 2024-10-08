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00:37, 8 октября 2024Мир

США обвинили Россию во влиянии на американских избирателей

Разведка США обвинила Россию во влиянии на колеблющиеся штаты накануне выборов

Фото: Jen Golbeck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россия оказывает влияние на колеблющиеся штаты в попытке повлиять на американских избирателей накануне выборов президента США. Об этом на специальном брифинге, посвященном теме выборов, заявил представитель офиса директора Национальной разведки США, передает РИА Новости.

«Россия, в частности, нацелилась на колеблющиеся штаты для различных усилий по влиянию и операций, которые мы видим по всей стране, но в колеблющихся штатах в особенности», — сказал представитель ведомства.

Чиновник не привел доказательств своим словам. Он подчеркнул, что от действий Москвы может зависеть результат голосования, добавив, что спецслужбы пока не могут дать оценку эффективности действий России.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался о влиянии России на предвыборную американскую кампанию. «Если у людей появляется другая от Госдепа США точка зрения на события, то они называют это влиянием на граждан США, а значит, на их точку зрения, в том числе и в выборном процессе», — рассказал Чепа.

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      Артём Верейкин
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