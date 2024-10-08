США обвинили Россию во влиянии на американских избирателей

Разведка США обвинила Россию во влиянии на колеблющиеся штаты накануне выборов

Россия оказывает влияние на колеблющиеся штаты в попытке повлиять на американских избирателей накануне выборов президента США. Об этом на специальном брифинге, посвященном теме выборов, заявил представитель офиса директора Национальной разведки США, передает РИА Новости.

«Россия, в частности, нацелилась на колеблющиеся штаты для различных усилий по влиянию и операций, которые мы видим по всей стране, но в колеблющихся штатах в особенности», — сказал представитель ведомства.

Чиновник не привел доказательств своим словам. Он подчеркнул, что от действий Москвы может зависеть результат голосования, добавив, что спецслужбы пока не могут дать оценку эффективности действий России.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался о влиянии России на предвыборную американскую кампанию. «Если у людей появляется другая от Госдепа США точка зрения на события, то они называют это влиянием на граждан США, а значит, на их точку зрения, в том числе и в выборном процессе», — рассказал Чепа.