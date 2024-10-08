Стало известно о состоянии умершей от укуса клеща 35-летней чемпионки перед смертью

Умершая из-за укуса клеща Власова перед смертью была подключена к аппарату ИВЛ

Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова в последние месяцы жизни была подключена к аппарату ИВЛ из-за осложнений энцефалита, вызванного укусом клеща. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, перед смертью Власова находилась в состоянии, близком к коме. Отмечается, что у нее было поражено 70 процентов легких. Муж спортсменки заявил, что Власова слышала речь и пыталась отвечать, могла открывать и закрывать глаза.

О смерти Власовой стало известно ранее 8 октября. Спортсменка скончалась после того, как ее укусил зараженный энцефалитом клещ на даче в июне.

Власова стала чемпионкой России в феврале 2024 года. У спортсменки остались муж и 12-летняя дочь.